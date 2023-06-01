مصر في الكنيسة.. 3 ترانيم يتغنى بها الأقباط في ذكرى دخول المسيح

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس، بذكرى دخول المسيح إلى أرض مصر.

وقال مينا انسي، المرنم بإيبارشية ديروط وصنبو إن الأقباط ينتظرون تلك المناسبة للتغني بعدد من الترانيم التي تعبر عن فرحتهم بها، لافتًا إلى أن أشهر هذه الترانيم ترنيمة: «يا مصر يا بختك يا هناكي» التي تقول كلماتها:

يا مصر يا بختك يا هناكي (بالطفل يسوع لما جاكي )2 أداكي البركه السماويه

أصنامك بقيت مرعوبه (على وشها راحت مقلوبه)2 وانتهت الدوله الوثنيه

وبقى لله فيكي مذبح (ونصاري تصلي وتسبح)2 فى القداسات الإلهيه

والشهداء ألوف ضحوا بدماهم (فى حب الرب اللي فداهم)2 رفعوا أعلام المسيحيه

والصحراء فى الأديره عمرت (والقديسيين فيها كترت)2 هما أنوار البريه

كما اشار الى هناك ترنيمة يتغنى بها الأطفال في هذه المناسبة وهي ترنيمة «جالك يا مصر زمان هربان» والتي تقول:

جالك يا مصر زمان هربان .. طفل صغير هو وعيلته

بارك أرضك بارك شعبك .. عاش قلبك شبعان ببركته

يا بختك بيه حبه ملاكِ ..غطى حنانه وخيره سماكِ

جاي جايب لك فرحة كبيرة .. بركة كل الكون اداكِ

طوبى لشعب فتح أحضانه.. ضم الطفل يسوع ورعاه

مهما تمر سنين وتعدي .. شايل ليهم مكان في سماه

يفرد إيده يديكِ أمان.. على أراضيك سلامه يبان

دا احتمى فيكِ وقت هروبه.. وها يحميكي طول الأزمان

وتعتبر ترنيمة «جايلك يا مصر» اشهر التراينم كذلك وتقول:

الرب راكب سحابة وجايلك يا مصر

وكلمته تعلى في أرضك وفي كل عصر

يدخل كل مساكن فيكي ينزع كل ألم جواكي

ويفيض مجده وخيره عليكي الرب جايلك جايلك يا مصر

يعلى التسبيح يملا سماكي ويملا أرضك ميلا هواكي

الرب يبارك أراضيكي الرب جايلك جايلك يا مصر

تعرفي اسم الرب فاديكي واسم الرب هايعرف فيكي

ويستجيب ليكي ويشفيكي الرب جايلك جايلك يامصر