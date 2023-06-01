القومى للمرأة يكرم "المتحدة" عن أعمالها الدرامية خلال رمضان

كرمت د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على هامش حفل "المرأة في دراما رمضان" أبطال وصناع الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال رمضان 2023، بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين بجانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات واعضاء المجلس.

شمل التكريم يسري الفخراني، رئيس الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتكريم لمنصة watch it، وتكريم فريق عمل وأبطال مسلسل الأطفال يحيي وكنوز، وشمل تكريم الفنان عصام السقا، ومؤلف المسلسل، وتكريم مسلسل حضرة العمدة وتكريم روبي وتسلمها منتج المسلسل ريمون نقار، والمؤلف الكاتب إبراهيم عيسي وتسلمته زوجته أميرة حسين ومخرج المسلسل عادل أديب.

كما شمل تكريم مسلسل جميلة، وتسلم التكريم مؤلف العمل وتكريم بطل المسلسل، وتكريم مخرج العمل سامح عبد العزيز، وتكريم مسلسل الهرشة السابعة، وتكريم الفنانة أمينة خليل، ومؤلفة العمل مريم ناعوت، ومخرج العمل، كريم الشناوي، وتكريم مسلسل ستهم، وتسلمها الفنانة روجينا، ومؤلف العمل ناصر عبد الرحمن، ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز، وكذلك تكريم فريق عمل مسلسل جت سليمة، وتسلم التكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ومؤلف العمل كريم يوسف، وندي عزت ومخرج العمل اسلام خيري.

وكرمت مايا مرسي، فريق عمل مسلسل عملة نادرة، وتكريم الفنانة نيللي كريم، وتكريم مسلسل تحت الوصاية، وتكريم الفنانة مني زكي، والطفل عمر شريف، والطفلتين فرح وفريدة شريف، وتكريم محمد السعدي، إنتاج ميديا هب.