الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غدًا.. "البحوث الإسلامية" تُطلق قافلة دعوية لشمال وجنوب سيناء والأقصر

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

يوجّه الأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة غدًا، فى عدد من المساجد في محافظات شمال وجنوب سيناء والأقصر. 

وقال الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة، وتستهدف القافلة التواجد في 3 محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف.

وأضاف الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن القافلة المشتركة تُركز على الحديث عن أهمية احترام الكبير والحاجة إلى تقديره، وبيان أثر ذلك في بناء المجتمع المصري والحفاظ على أخلاقه ومواجهة بعض السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع.

البحوث الاسلامية قافلة دعوية مشتركة شمال وجنوب سيناء وزارة الأوقاف التعاون المشترك

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