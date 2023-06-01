الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة بين جروح وسحجات وطعنات مختلفة، خلال مشاجرة وقعت بين مجموعة أشخاص في قرية الوصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.  

وتلقى اللواء محمو عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص، في قرية الوصفية التابعة لمركز ومدينة  أبوصوير بجوار المجلس المحلي القديم مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتبين أن المصابين هم كل من “لطفى محمد رؤوف، 25 عاما” مصاب باعراض ما بعد الارتجاج و بجرح قطعى 10 سم بجوار الاذن اليمنى، ونزيف من الاذن اليمنى، “أحمد محمد رؤوف، 35 عاما” من  الواصفية، مصاب بجرح قطعى بفروة الراس 5 سم مع ما بعد الارتجاج، “انتصار السيد محمد 65 عاما” مصابة بجرح قطعى 5 سم بفروة الراس مع اشتباة كسر بالكتف الايمن، و"لطفى عبدالرؤوف عبدالعزيز، 62 عاما" مصاب بكدمات بالجسم مع جرح قطعى بالراس 7 سم، و"اسلام لطفى عبدالرؤوف، 25 عاما" مصاب بجرح بالجبهة 7 سم مع كدمة بالعين اليسرى و"محمد لطفى عبدالرؤوف، 23 عاما" مصاب بجرح متهتك باصابع كف اليد اليسرى.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري سؤال النصابين فور استقرار حالتهم الصحية، بمعرفة النيابة العامة.

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