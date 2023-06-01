الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أيمن الحجار: التسامح صفة الإنسان القوى.. والصوت العالى دليل الضعف (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن التسامح صفة الإنسان القوي لأنه ليس بحاجة للتعبير عن قوته إلا بالتسامح.

وأضاف “الحجار” خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الصوت العالي دليل ضعف صاحبه، كي يعوض الضعف القلبي والنفسي بشىء آخر يساعده في إظهار قوته، لافتًا إلى أنه يصل الأمر به إلى مد يده وهو يعلم بأن ذلك ليس دليلًا على القوة بل دليل على الضعف الشديد.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الإنسان القوي المتسامح الصوت العالي البيت

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