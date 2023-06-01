"التنمية المحلية" تنصح المواطنين بعدم القيادة بسرعات حفاظاً على الأرواح

كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن إجراءات الوزارة في التعامل مع العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، إنه تم الدفع بعدد من السيارات لرفع أثار سقوط اللوحات الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأهاب المواطنين في كافة المحافظات اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أعمدة ضغط عالي أو لافتات، موضحاً أنه تم تعرض مسجد بالقناطر الخيرية لسقوط مئذنة دون وقوع خسائر بالأرواح.

وتابع: "ننصح المواطنين توخي الحذر وعدم القيادة بسرعات حفاظاً على الأرواح".