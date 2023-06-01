الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التنمية المحلية" تنصح المواطنين بعدم القيادة بسرعات حفاظاً على الأرواح

خالد قاسم
خالد قاسم

كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن إجراءات الوزارة في التعامل مع العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، إنه تم الدفع بعدد من السيارات لرفع أثار سقوط اللوحات الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأهاب المواطنين في كافة المحافظات اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أعمدة ضغط عالي أو لافتات، موضحاً أنه تم تعرض مسجد بالقناطر الخيرية لسقوط مئذنة دون وقوع خسائر بالأرواح.

وتابع: "ننصح المواطنين توخي الحذر وعدم القيادة بسرعات حفاظاً على الأرواح".

مواد متعلقة

حسام بدراوى: الرئيس السيسى أنجز كثيراً وسينجز أكثر إذا أُعيد انتخابه

حسام بدراوى: هناك محاولات جادة من الدولة لاحترام حقوق الإنسان

صحفي سودانى: دارفور تشهد أزمة إنسانية كبيرة

مصطفى بكرى: رسوم تنمية موارد الدولة لم تستهدف محدودى الدخل

حسام بدراوى: وسائل المراقبة الحديثة يمكن اعتمادها كبديل للحبس الاحتياطى

أستاذ قانون دستورى: لا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة

خبير يوضح دور ثورة 30 يونيو في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

خبير اقتصادي: الدولة عملت بمنهجية في تطوير مجالات الإنفاق الاستثماري

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ذاكرة المكان

أول تحرك من محافظة القاهرة بعد سقوط يافطة كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية