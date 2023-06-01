الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبرز 8 معلومات عن اكتشاف الغاز الجديد بمنطقة دسوق

حقل غاز
حقل غاز

أعلنت شركة «فينترسال ديا» الألمانية، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دسوق البرية بدلتا النيل فى مصر، بخزان أبوماضي.

كشف الغاز الجديد فى منطقة دسوق

ينشر «الدستور» في السطور التالية، أبرز 8 معلومات عن كشف الغاز الجديد فى منطقة دسوق:

1- الكشف الجديد ضمن امتياز دسوق فى البئر الاستكشافية (NSG-3).

2- يتم تشغيل مشروع غاز دسوق من خلال شركة مشتركة بين مصر ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وبين شركة «فينترسال ديا» الألمانية.

3- تم حفر البئر الاستكشافية (NSG-3) على عمق 3070 متراً. 

4- تستخدم الشركة صاحبة حق امتياز الكشف الجديدة البنية التحتية لمنطقة دسوق الرابطة بين أبوماضي والشبكة القومية للغازات الطبيعية، مما يسهل على المشروع نقل الغاز المستخرج من البئر إلى الشبكة دون تكاليف إضافية.

5- وفى يناير 2023 عثرت شركة «فينترسال ديا» الألمانية على الغاز فى منطقة التنقيب بشرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل.

6- وبدأت الشركة فى التنقيب بمنطقة شرق دمنهور فى نوفمبر 2021، ويعد الكشف هو الثاني بمنطقة دسوق حيث توجد بئر أخري مكتشف (ED-2X) على بعد حوالى 3 كيلومترات شمال حقل دسوق بإنتاج يومي 15 مليون قدم مكعب غاز.

7- تطلع الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر، واستغلال الفرص البترولية التى تطرحها مصر فى العديد من المواقع والمناطق المختلفة.

8- تعمل شركة «فينترسال ديا» الألمانية فى أكثر من 60 دولة على مستوى العالم فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز. 

وأكد جورج بريسر، نائب الرئيس الأول للاستكشاف العالمي للشركة، فى تصريحات له، أن الاكتشاف الذى حققته الشركة اليوم، هو نجاح آخر يضاف إلى الاكتشافات الأخرى التى نجحت الشركة فى تحقيقها فى مصر، مشيراً إلى أن تطوير الاكتشافات التجارية فى مصر بسرعة وإتاحة موارد غاز إضافية.

اكتشاف الغاز الجديد بمنطقة دسوق فينترسال ديا اكتشاف جديد للغاز الطبيعي منطقة دسوق دلتا النيل خزان أبو ماضي

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