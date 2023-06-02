الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم للعالمى روبرت دى نيرو.. 4 أفلام أجنبية جديدة تزين دور العرض المصرية

فيلم About My Father
فيلم About My Father

استقبلت دور العرض المصرية ، 4 أفلام أجنبية جديدة لتنافس قائمة كبيرة من الأعمال الأجنبية والعربية الموجودة في دور العرض، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل تلك الأعمال.

 

فيلم About My Father

جاء فيلم النجم روبرت دي نيرو About My Father أول الأعمال المعروضة بدور السينما المصرية، حيث يعود إلى دور العرض المصرية بفيلم كوميدي اجتماعي للمخرجة الأمريكية من أصول إيطالية لورا تيروسو، والذي يقدم من خلاله دور مهاجر إيطالي يدعي "سالفو" والذي يعمل كمصفف للشعر، ويدعيه ابنه لمقابلة الفتاة التي يحبها وعائلتها لتدور العديد من المفارقات الكوميدية. 


وقال دي نيرو عن الفيلم: "لقد أعجبني السيناريو لأنه يحتوي على تجربة شخصية، كما أنه بعد التعرف على مخرجة الفيلم لورا أدركت أن خلفتيها من بروكلين بالإضافة إلى كونها إيطالية أمريكية، ولذلك هي مدركة لكل التفاصيل الدقيقة عن هذا العالم الذي نقدمه من خلال أحداث الفيلم، وهو أمر مهم جدا، خاصة عندما احتاج إلى الدعم في التفاصيل الخاصة، وبشخصية "سالفو" التي أقدمها ضمن أحداث الفيلم، فهو أب إيطالي مهاجر لسيبستيان، ويتناول العمل علاقتهما معا". 

 

فيلم Detective Conan: Black Iron Submarine

وعرضت دور العرض فيلم Detective Conan: Black Iron Submarine والذي تدور لقصته حول كونان الذي  يستمر في الكشف عن الجرائم الغامضة حيث يساهم في معرفة كواليس اختطاف المنظمة السوداء لمهندسة إلى المحيط، من أجل الحصول على معلومات مهمة تملكها والفيلم من بطولة مينامي تاكاياما وميجومي هاياشيبارا.

 

فيلم The Boogeyman

واستقبلت السينميات أيضا فيلم The Boogeyman وتدور قصته في إطار من الرعب، حيث يتناول العمل قصة طبيب نفسي يتعامل مع رجل يدعى ليستر بيلينجس عانى من فقدان أبنائه الثلاث، وكيف ماتوا في ظروف غامضة بسبب كيان غامض لا يرحم والفيلم من بطولة كريس ميسينا وصوفي ثاتشر.

 

فيلم Quicksand

وعرض أيضا فيلم Quicksand وتدور الأحداث حين ينطلق زوجين على وشك الانفصال في مغامرة عبر غابات كولومبيا المطيرة، وسرعان ما يقعا في رمال متحركة ويصبح عليهما الكفاح من أجل النجاة والفيلم من بطولة ألان هاوكو وكارولينا جيتان.

فيلم About My Father فيلم Detective Conan Black Iron Submarine فيلم The Boogeyman فيلم Quicksand روبرت دي نيرو

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