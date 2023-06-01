الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث يكشف سبب اهتمام حلف الناتو بمنطقة جمهورية آسيا الوسطى

باسل الحاج جاسم
باسل الحاج جاسم

قال باسل الحاج جاسم، باحث في شئون آسيا الوسطى، إن الاهتمام الأوروبي بجمهوريات وسط آسيا ليس جديدًا وبدأ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما بدأت كبرى الشركات الخاصة في قطاع الطاقة التوجه لهذه المنطقة لما تمتلكه من معادن بالإضافة للموقع الجيوستراتيجي الهام.

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حلف الناتو ذروة اهتمامه بجمهوريات آسيا الوسطى، كانت خلال حرب الأمريكية في أفغانستان، متابعا: “أول مرة تقيم أمريكا وحلف الناتو قواعد جوية في كازاخستان وأوزبكستان، واستخدم المجال الجوي لها تجاه أفغانستان، وكان التعامل الغربي يتعارض مع توجهات روسيا”.

روسيا الضامن الأمني الأول لآسيا الوسطى

وأشار إلى أنه على الرغم من مرور 30 عامًا على انهيار الاتحاد السوفيتي إلا أن روسيا هي الضامن الأمني الأول لهذه المنطقة، موضحا أن الصين استفادت استفادة كبرى من التصادم الذي حدث مع رسيا والغرب وزحفت لهذه المناطق التي تعتبر مناطق نفوذ تقليدية لروسيا.

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