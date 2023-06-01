ماكرون وشولتس يطالبان بانتخابات جديدة فى بلديات كوسوفو المتنازع عليها

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بتنظيم انتخابات جديدة في البلديات المتنازع عليها في شمال كوسوفو الذي شهد مواجهات مؤخرا.

وقال "ماكرون" في ختام اجتماع رباعي مع رئيسي صربيا وكوسوفو في شيسيناو: "لقد طالبنا الطرفين بتنظيم انتخابات جديدة في هذه البلديات الأربع في أقرب وقت" مع "التزام من كوسوفو" و"مشاركة في هذه الانتخابات بشكل واضح من جانب الصرب".

وأوضحت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني بعد ذلك أنها "مستعدة للتفكير" بهذا الاحتمال.

وقاطع الصرب الانتخابات البلدية في أبريل في أربع بلدات في شمال كوسوفو، حيث تشكل غالبية، ما أدى إلى انتخاب رؤساء بلديات ألبان مع نسبة مشاركة تقل عن 3,5%.

أدى تسليمهم مهامهم الأسبوع الماضي من قبل حكومة كوسوفو إلى توترات. واندلعت الصدامات أولا الجمعة بين المتظاهرين والقوات الخاصة من شرطة كوسوفو.

وواصل متظاهرون صرب، الخميس، تحركهم المعارض لتسلم رؤساء بلديات ألبان مناصبهم في شمال كوسوفو الذي شهد مؤخرا مواجهات مع قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي فيما يتصاعد الضغط الدولي على حكومة بريشتينا لوقف تصاعد التوتر.