إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بـ"إقليمى العياط"

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى في العياط ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الإقليمى في العياط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.