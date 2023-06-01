لا يفوتك هذا المساء|والدة محمد عبد الوهاب تُشارك في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد.. وإرشادات للتعامل مع العاصفة الترابية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

والدة محمد عبد الوهاب تُشارك في حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

شاركت والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، في فعاليات افتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، الفرع الرابع للنادي بحضور عدد كبير من رموز النادي السابقين والشخصيات الهامة.

https://www.dostor.org/4412354



في الاتجاهين.. غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع.

https://www.dostor.org/4412357

محمد الباز: كتاب "اغتيال الشرق" لـ بسيوني كشف عن أمور كثيرة جدا

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن محمود بسيوني كتب مقالات كان بها تصريحات معينة أو رؤية معينة وقرأت في سياقها، ولكن حين جمعت هذه المقالات في كتاب تحت عنوان عبقري هو "اغتيال الشرق" كشفت عن أمور كثيرة جدا.

https://www.dostor.org/4412348

بدء مراسم زفاف ولى العهد الأردنى فى قصر الحسينية

بدأت مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، على الأميرة رجوة آل سيف، في قصر الحسينية.

وبدأت على النغمات التقليدية الأردنية، وعبر ولي العهد وعروسه ممر السيوف، وتبعه ممر آخر لراقصي الدبكة على نغمات أغنية "أردنية وسعودية"، وذلك لأن الأميرة رجوة تحمل الجنسية السعودية.

https://www.dostor.org/4412335

"من روح مصر".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا

أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها سلسلة وثائقية تحمل اسم "من روح مصر". حلقات هذه السلسلة تصحب المُشاهد في رحلة قصيرة مشوقة نحو أصحاب مهن تُشكل في مجموعها نكهات طرقات المحروسة ودروبها وباحاتها الخلفية؛ من أصحاب محال الكشري والحواوشي إلى صُناع السبح والسجاد، ومن أصحاب محال الكباب وصُناع الطرابيش إلى النقاشين والنحاسين، ومن صُناع الزي الأزهري العريق إلى صُناع الخزف والفخار الأنيق، كل هؤلاء وغيرهم يروون قصصهم على نحو يسهم في توثيق الشخصية المصرية، وروحها الفريدة.

https://www.dostor.org/4412132

بعد هطول الأمطار والعاصفة الترابية والرملية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

شهدت محافظات مصر، منذ قليل، تقلبات جوية مفاجئة مع قدوم العاصفة الترابية، ونشاط شديد للرياح المحملة بالأتربة والرمال، في وضع يستمر لمدة 48 ساعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم.

https://www.dostor.org/4412057

كيف تتعامل مع العاصفة الترابية؟ إرشادات مهمة للسائقين

العاصفة الترابية ظاهرة طبيعية تحدث بين الحين والآخر، وتشكل خطرًا على الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات، لذلك يجب معرفة كيفية التعامل معها بشكل سليم، خاصة السائقين الذين يواجهون صعوبات في القيادة أثناء العاصفة، ويقدم خبراء بموقع "metro" بعض الإرشادات المهمة للتعامل مع العاصفة الترابية للأشخاص في الطرقات والسائقين أيضًا.

https://www.dostor.org/4412118

وزير السياحة يبحث مع نائب وزير الثقافة الصينى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، Li Qun نائب وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

https://www.dostor.org/4412291