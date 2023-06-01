الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|والدة محمد عبد الوهاب تُشارك في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد.. وإرشادات للتعامل مع العاصفة الترابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

والدة محمد عبد الوهاب تُشارك في حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

شاركت والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، في فعاليات افتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، الفرع الرابع للنادي بحضور عدد كبير من رموز النادي السابقين والشخصيات الهامة.

https://www.dostor.org/4412354


في الاتجاهين.. غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل

 

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع.

https://www.dostor.org/4412357

 

 

محمد الباز: كتاب "اغتيال الشرق" لـ بسيوني كشف عن أمور كثيرة جدا

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن محمود بسيوني كتب مقالات كان بها تصريحات معينة أو رؤية معينة وقرأت في سياقها، ولكن حين جمعت هذه المقالات في كتاب تحت عنوان عبقري هو "اغتيال الشرق" كشفت عن أمور كثيرة جدا.

https://www.dostor.org/4412348

 

بدء مراسم زفاف ولى العهد الأردنى فى قصر الحسينية

 

بدأت مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، على الأميرة رجوة آل سيف، في قصر الحسينية.

وبدأت على النغمات التقليدية الأردنية، وعبر ولي العهد وعروسه ممر السيوف، وتبعه ممر آخر لراقصي الدبكة على نغمات أغنية "أردنية وسعودية"، وذلك لأن الأميرة رجوة تحمل الجنسية السعودية.

https://www.dostor.org/4412335

 

"من روح مصر".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا

 

أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها سلسلة وثائقية تحمل اسم "من روح مصر". حلقات هذه السلسلة تصحب المُشاهد في رحلة قصيرة مشوقة نحو أصحاب مهن تُشكل في مجموعها نكهات طرقات المحروسة ودروبها وباحاتها الخلفية؛ من أصحاب محال الكشري والحواوشي إلى صُناع السبح والسجاد، ومن أصحاب محال الكباب وصُناع الطرابيش إلى النقاشين والنحاسين، ومن صُناع الزي الأزهري العريق إلى صُناع الخزف والفخار الأنيق، كل هؤلاء وغيرهم يروون قصصهم على نحو يسهم في توثيق الشخصية المصرية، وروحها الفريدة.

https://www.dostor.org/4412132

 

 

بعد هطول الأمطار والعاصفة الترابية والرملية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

شهدت محافظات مصر، منذ قليل، تقلبات جوية مفاجئة مع قدوم العاصفة الترابية، ونشاط شديد للرياح المحملة بالأتربة والرمال، في وضع يستمر لمدة 48 ساعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم.

https://www.dostor.org/4412057

 

كيف تتعامل مع العاصفة الترابية؟ إرشادات مهمة للسائقين

العاصفة الترابية ظاهرة طبيعية تحدث بين الحين والآخر، وتشكل خطرًا على الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات، لذلك يجب معرفة كيفية التعامل معها بشكل سليم، خاصة السائقين الذين يواجهون صعوبات في القيادة أثناء العاصفة، ويقدم خبراء بموقع "metro"  بعض الإرشادات المهمة للتعامل مع العاصفة الترابية للأشخاص في الطرقات والسائقين أيضًا.

https://www.dostor.org/4412118

 

وزير السياحة يبحث مع نائب وزير الثقافة الصينى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، Li Qun نائب وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

 

https://www.dostor.org/4412291

إدارة النادي الأهلي افتتاح فرع الأهلي بالتجمع افتتاح فرع الأهلي الاقتصادية والرياضية الاجتماعية والفنية والسياسية الاجتماعية والفنية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

أبرز 8 معلومات عن اكتشاف الغاز الجديد بمنطقة دسوق

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم ٢٠٢٣ على بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية