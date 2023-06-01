الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"أقباط مصر" يحيون ذكرى نياحة حبقوق النبي وبشنونه المقاري

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس، بذكرى نياحة حبقوق النبي واستشهاد الراهب القديس بشنونه المقاري.

بهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي انه في مثل هذا اليوم تنيح حبقوق النبي أحد الإثنى عشر نبيا الصغار، وكان من سبط لآوى من المغنين على الأوتار كما يدل علي ذلك قوله: "الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني علي مرتفعاتي لرئيس المغنين علي آلات ذوات الأوتار " 

وتنبأ في زمان الملك يهوياقيم وطالت حياته جدا إلى بعد رجوع الشعب الإسرائيلي من سبي بابل وصلي قائلا:"يارب قد سمعت خبرك فجزعت يارب عملك في وسط السنين أحيه في وسط السنين عرف في الغضب أذكر الرحمة " (حب 3 : 2 ) وتنبأ عن تجسد السيد المسيح وولادته بقوله " الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران " (حب 3 : 3 ) وبعد أن أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام وبنيت له كنيسة في قرطسا من أعمال البحيرة في زمان أنسطاسيوس الملك المسيحي وكرست في اليوم الرابع والعشرين من شهر بشنس.

في مثل هذا اليوم من سنة 880 ش (19 مايو 1164 م) استشهد القديس بشنونه وكان راهبا بدير أبو مقار بالبرية ولما كانت الثورة قائمة في البلاد بين رجال الأمير ضرغام ورجال الوزير شاور في خلافة العاضد الفاطمي (أواخر القرن الثاني عشر) قبض علي هذا الراهب وأحرقوا جسده ونال إكليل الشهادة علي أيديهم فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجه بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها.

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