الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بشارة يترأس قداس ختام الشهر المريمي بـ"عذراء بني عبيد"

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة العذراء مريم، ببني عبيد.  

جاء ذلك بمشاركة الأب إرميا ملاك راعي الكنيسة وألقى الأنبا بشارة عظة الاحتفال، انطلاقًا من زيارة العذراء مريم إلى أليصابات حيث الحوار بينهما، وتواضع مريم أم الله، لتذهب إلى إنسانة عاقر، وتقدم خدمة في أم البشرية، وأم يسوع تشعر بالمحتاج. وهذه هي قمة الخدمة، والتواضع.

أضاف المطران: يظهر ذلك في قول القديسة أليصابات "من أين لي هذا أن تأتي إلىَّ أم ربي"، مؤكدًا أن مريم هي مثال لكل أم، وخادم يحيا حياة الأمانة بمحبة.

كما ترأس مساء أمس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة والاحتفال القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، حيث ترأس الأنبا باخوم صلاتي المسبحة الوردية، والقداس الإلهي.

وتحدث في كلمة العظة حول "القديسة مريم وثمار الروح القدس: الصبر". وأشار الأب المطران إلى أن ثمرة الصبر هي عطية الروح القدس، حيث أن مريم عاشت هذه الفضيلة.

أضاف: علينا أن نطبق فضيلة الصبر في حياتنا، من خلال تسليم حياتنا لعمل روح الله فينا. وهذه ثمرة من ثمار الروح، لذا نحن ننتظر الروح القدس، لكي يحل علينا، ويمنحنا هذه النعمة. واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي.

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