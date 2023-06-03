اليوم.. الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس كارلُس لوانجا

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر، اليوم، بذكرى القدّيس كارلُس لوانجا، ورفقائه الشهداء، ففي الفترة الواقعة بين 1885-1887 قُتلَ في أوغندا مسيحيُّون عديدون على يد الملك ماوانجا، وذلك بسبب ايمانهم. وكان لبعضهم مناصب في بلاط الملك أو كانوا من أفراد حاشيته الشخصية. ومن بينهم كارلس لاونجا و21 من رفقائه الذين أظهروا تمسكهم الشديد بالإيمان الكاثوليكي. فقًتلَ يعضهم بالسيف، وألقى بعضهم الآخر في النار، ذلك لأنهم رفضوا الطاعة لأوامر الملك.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية كتبها احد اباء الكنيسة الاوائل قالت خلالها: إنّه حقًّا ابن الآب، ذاك الابن الذي يشبهه كثيرًا؛ إنّه منه، ذاك الابن الذي يمكننا مقارنته به، لأنّه مثله. إنّه مساوٍ له، فما فَعَلَه الآب يَفعَلُه الابْنُ على مِثالِه ... نعم، لقد فعل الابن ما فعله الآب؛ ولهذا السبب طلب منّا أن نؤمن بأنّه ابن الله. لم يبتدع لنفسه صفةً لا يستحقّها؛ فهو لم يبنِ طلبه هذا على أساس أعماله. لا! هو يشهد بأنّها ليست أعماله، بل أعمال أبيه. وبالتالي، فهو يفيد بأنّ تألّق أعماله ناتج عن ولادته الإلهيّة. لكن كيف كان البشر ليدركوا بأنّه ابن الله، في سرّ هذا الجسد الذي امتلكه، وفي هذا الرجل الذي ولدته مريم؟ هذا كي تمتلئ قلوبهم إيمانًا به وبأنّ الربّ ينجز أعماله من خلاله: "وإِذا كُنتُ أَعمَلُها فصَدِّقوا هذهِ الأَعمال إِن لَم تُصَدِّقوني".

إذا كان تواضع جسده يبدو كعقبة في وجه الإيمان بكلمته، فهو طلب منّا أن نصدّق أقلّه أعماله. في الواقع، لماذا يمنعنا سرّ ولادته البشريّة من إدراك ولادته الإلهيّة؟... "فصَدِّقوا هذهِ الأَعمال إِن لَم تُصَدِّقوني. فَتعلَموا وتُوقِنوا أَنَّ الآبَ فيَّ وأَنيِّ في الآب".



هذه هي طبيعته منذ الولادة؛ هذا هو سرّ الإيمان الذي سيضمن خلاصنا: ألاّ نقسم ما هو واحد، وألاّ نحرم الابن من طبيعته، وأن نعلن حقيقة الإله الحيّ المولود من الإله الحيّ... "وكما أَنَّ الآبَ الحَيَّ أَرسَلَني وأَنِّي أَحْيا بِالآب فكَذلِكَ الَّذي يأكُلُني سيَحْيَ بي" .. "فكَما أَنَّ الآبَ له الحَياةُ في ذاتِه فكذلِكَ أَعْطى الابنَ أَن تَكونَ له الحَياةُ في ذاتِه".