الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق فعاليات افتتاح الحوار اللاهوتى بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أقيم حفل الافتتاح الرسمي للجنة اللاهوتية المشتركة الدولية للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

رحب ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا بـ24 أرثوذكسيًا و18 مشاركًا كاثوليكيًا وكرادلة ومطارنة وشيوخ (Elders) وعلماء لاهوت.

وقال ثيودوروس: "ببالغ الحب والفرح، نرحب بالرؤساء المشاركين وأعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في مقر بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا التي لها تاريخ طويل ومستقبل واعد، ونرحب ترحيبًا حارًا بكم جميعا".

أضاف: من المسلم به عالميًا أن الحوار اللاهوتي يحتاج إلى صَقْلِهِ وتطويره وتحقيق ثماره على جميع المستويات بصدق وأمانة واحترام متبادل. الاتصالات والمحادثات والتفاهم المتبادل والحوار جزء لا يتجزأ من الكنيسة الأرثوذكسية، أظهر مسار الحوار اللاهوتي بين الكنيستين حتى الآن أنه من أجل بدء حوار، يجب خلق ظروف من الثقة المتبادلة وحسن النية. شروط الحرية والمحبة. هذا مهم جدا.

البطريركية المسكونية "Primus inter pares" (الأول بين المتساوين) قد ناقشت بحق في أن قضية الاتحاد كانت عظيمة وأكثرها قداسة وأنها ليست مسألة أشخاص، بل تتعلق بالأرثوذكسية. لذلك من الضروري إقامة تعاون هادف مع جميع الكنائس الأرثوذكسية المحلية، وتجنب أي عمل متسرع".

كما عبر عن حبه الأخوي واحترامه للبطريرك المسكوني برثلماوس والبطريركية المسكونية التي تتحمل مسئولية تنسيق الحوار اللاهوتي داخل الكنيسة الأرثوذكسية. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على البابا فرانسيس [داخل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية].

قدم رئيس اللجنة الكاثوليكية الرومانية الكاردينال كورت كوخ هدية قيمة نيابة عن البابا فرنسيس إلى بابا بطريرك الإسكندرية ثيودروس الثاني - نسخة من حجر الأساس الذي وضعه بابا روما ألسكندر السابع في بداية بناء ساحة القديس بطرس في روما في 28 أغسطس 1657، التي تم إنشاؤها بواسطة المهندس المعماري الشهير برنيني. وأكد أنه "من النادر أن يرسل البابا هدية خارج الكرسي الرسولي من خلال ممثله".

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