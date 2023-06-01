الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف بولس ساتي يترأس ختام الشهر المريمي والصلاة السينودس

بولس ساتي
بولس ساتي

ترأس الخور أسقف بولس ساتي للفادي الاقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، قداس ختام الشهر المريمي وعيد العذراء، سلطانة السماوات والأرض، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا الكرملي، والأب مايكل سليم الفرنسسكاني، والأب يعقوب جابر، والأب جرجس أرمانيوس قام بإلقاء عظة الاحتفال الأب يعقوب جابر، حيث ركز فيها على مكانة العذراء كسلطانة، وملكة على قلوبنا.

واختتم القداس الإلهي بتطواف احتفالي، ثم قام سيادة الخورأسقف بولس ساتي، بوضع التاج على تمثال العذراء الأصلي.

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