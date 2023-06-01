أبو الغيط: فكرت فى الانتحار بعد أحداث 5 يونيو 1967

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه كان دبلوماسياً شاباً حين وقعت حرب 5 يونيو 1967، وبسبب قسوة الأحداث حينها فكر في الانتحار.

أحداث يونيو

وأكد أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة المصرية سبيكة تصاغ في فرن "حامي" للغاية اسمه الوطنية المصرية، وهذا ما رآه في أبيه علي أبو الغيط، أنه كان هناك رجل قادر على أن يتحمل المسئولية، وبالفعل طالب الشعب حينها بأن يتدخل الجيش المصري في الأمر.

قوة الجيش المصري

وتابع: "فكرت في الانتحار بعد 5 يونيو ودا ذكرته في كتابي، وحضرت 28 يناير 2011 وقلت لك حينها عندما وجدتك تبكي، قلتلك مصر دولة عظيمة كبيرة لن تهتز، وإذا اهتزت فلديها القوات المسلحة التي ستحميها، وعندما عدت إلى القاهرة قلت إن القوات المسلحة عليها مسئوليتها، وسوف تمارس مسئوليتها، وتفهم الشعب المصري هذا الكلام واستجابت القوات المسلحة لنزول المصريين في 30 يونيو".

واستطرد: "مصر مختلفة عما حدث في بقية الإقليم، لأن لديها قوات مسلحة صهرت في سبيكة مختلفة عن العشائرية والقبلية والمصالح الفئوية".