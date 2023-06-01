الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"امتحنت مكان أختها".. التحفظ على طالبة داخل لجنة فى كرداسة

الأمن
الأمن

تحفّظت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة على طالبة لاتهامها بمحاولة أداء الامتحان بدلاً من شقيقتها في مدرسة ثانوي تجاري بكرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وورد بلاغ لمركز شرطة كرداسة، باشتباه مراقبي الامتحان بمدرسة ثانوي تجاري، بطالبة تؤدي الامتحان، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أنها تؤدي الامتحان بدلاً من شقيقتها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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