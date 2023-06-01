الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: 14 محطة لغربلة التقاوي امتلأت عن آخرها لاستقبال موسم 2024

تقاوي
تقاوي

تفقد الدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور أحمد عضام، رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، اليوم الخميس، محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية.

وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن محطات الإعداد وغربلة التقاوي بالمحافظات - البالغ عددها 14 محافظة- امتلأت عن آخرها هذا الموسم بأنحاء الجمهورية حيث تم استلام كميات من تقاوى القمح و الفول والشعير طبقا للمستهدف حتى الآن، استعداداً للموسم الزراعي المقبل “2023- 2024”، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومى

وأضاف "حاتم" أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي استعدت جيدا هذا الموسم في محطات الغربلة بالمحافظات لاستلام التقاوي التي تم التعاقد عليها مع المزارعين والجهات المختلفة، حيث شهدت المحطات فتح صوامع لأول مرة منذ فترة طويلة من بينها صوامع محافظة الشرقية التي ظلت مغلقة منذ عام 1994.

وأكد أن زراعة التقاوى المعتمدة وذات الجودة العالية تعد أهم أسباب زيادة الإنتاجية في المحاصيل وعلى رأسها القمح الذي يعتبر أهم السلع الإستراتيجية، وخلال الموسم الماضي كانت نسبة التغطية تقريبا 70% من تقاوي القمح المعتمدة مما ساهم في رفع الإنتاجية لوحدة الفدان.

وأشار رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى، إلى أن الدولة تولى ملف التقاوى اهتماما كبيراً، نظراً لما يشهده العالم من أزمة في إنتاج الغذاء، لافتاً إلى أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في إنتاج التقاوي للقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس ومحاصيل الأعلاف.

مضيفا أنه بداية من العام المقبل، سيتمكن كل مزارع قمح من زراعة تقاوي معتمدة وبنسبة 100%، وسيتم طرحها بمنافذ الوزارة طبقا للخريطة الصنفية في كل محافظة الأمر الذي يحد من الإصابة بالآفات والأمراض، لافتا إلى أن الأصناف المسجلة في معهد المحاصيل الحقلية هى الأصناف الأكثر إنتاجية وقد ثبت كفاءتها وموائمتها لجميع الظروف البيئية.

تابع أن إدارة التقاوي تمتلك 268 منفذ للتقاوى بالمحافظات كذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والادارة المركزية للتعاون الزراعي والجهات المعنية للوصول بالوزارة .

الزراعة تشريعي محطة غربلة تستلم تقاوى القمح والفول

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