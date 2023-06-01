حسام بدراوى: الرئيس السيسى أنجز كثيراً وسينجز أكثر إذا أُعيد انتخابه

كشف الدكتور حسام بدراوي، السياسي والمفكر الكبير، مستشار الحوار الوطني، عن آخر مستجدات المناقشات حول الإصلاح السياسي في الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس: "أحترم منصب الرئيس بشدة ولا أتعامل مع الترشح له باستخفاف".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز كثيراً وسينجز أكثر إذا تم إعادة انتخابه، موضحاً أن انتخاب الرئيس القادم سيكون وفقاً لرؤيته للمستقبل.

وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف على احترام الحريات ولكن الأهم هو التطبيق، موضحاً أن الحق في الصحة والتعليم حق أساسي من حقوق الإنسان.

وتابع: "أرفض إنشاء جامعات حكومية بمصروفات باهظة"، مؤكداً أنه لابد من إتاحة برنامج للتمويل الطلابي.