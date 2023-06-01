الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بدء مراسم زفاف ولى العهد الأردنى فى قصر الحسينية

مراسم الزفاف
مراسم الزفاف

بدأت مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، على الأميرة رجوة آل سيف، في قصر الحسينية.

وبدأت على النغمات التقليدية الأردنية، وعبر ولي العهد وعروسه ممر السيوف، وتبعه ممر آخر لراقصي الدبكة على نغمات أغنية "أردنية وسعودية"، وذلك لأن الأميرة رجوة تحمل الجنسية السعودية.

كما صاحب فرقة الدبكة راقصات بالجلباب الأردني التقليدي وذلك وسط حضور أفراد الأسرة الهاشمية على الجانبين.

واستقبل العروسان على المنصة والديهما الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا ووالدي الأميرة رجوة، وبعدها استقبلا التهاني من الأسرة والضيوف.

وكان ولي العهد قد جاب الشوارع الأردنية برفقة عروسه بعد عقد قرانهما في الموكب الأحمر، ووسط حفاوة شعبية وتهنئة من الجماهير التي اصطفت على الجانبين.

ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله مراسم زفاف قصر الحسينية الملك عبدالله الثاني

مواد متعلقة

ختم "نفرح" يُزين جوازات القادمين إلى الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد

وصول السيدة انتصار السيسى وزوجة بايدن لحفل زفاف ولى العهد الأردنى

مصممون محتملون لفستان زفاف خطيبة ولى العهد الأردنى

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

بفستان وردى.. كيت ميدلتون تتألق فى حفل زفاف الأمير حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية