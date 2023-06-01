بدء مراسم زفاف ولى العهد الأردنى فى قصر الحسينية

بدأت مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، على الأميرة رجوة آل سيف، في قصر الحسينية.

وبدأت على النغمات التقليدية الأردنية، وعبر ولي العهد وعروسه ممر السيوف، وتبعه ممر آخر لراقصي الدبكة على نغمات أغنية "أردنية وسعودية"، وذلك لأن الأميرة رجوة تحمل الجنسية السعودية.

كما صاحب فرقة الدبكة راقصات بالجلباب الأردني التقليدي وذلك وسط حضور أفراد الأسرة الهاشمية على الجانبين.

واستقبل العروسان على المنصة والديهما الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا ووالدي الأميرة رجوة، وبعدها استقبلا التهاني من الأسرة والضيوف.

وكان ولي العهد قد جاب الشوارع الأردنية برفقة عروسه بعد عقد قرانهما في الموكب الأحمر، ووسط حفاوة شعبية وتهنئة من الجماهير التي اصطفت على الجانبين.