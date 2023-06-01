شوبير يعلن غيابه عن حفل افتتاح فرع الأهلى بالتجمع

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، تخلفه عن حضور حفل افتتاح مقر النادي الجديد بالتجمع الخامس.

ونشر شوبير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا جاء فيه: "‏ألف ألف مبروك للنادي الأهلي العظيم افتتاح المقر الرابع وعقبال المقر الألف إن شاء الله وحزين جدا لعدم حضوري لإصابه شديدة في الظهر ولكن قلوب الجميع حاضرة".

ويشهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، بالإضافة إلى مبنى غرف خلع الملابس.

كما يشهد الفرع طفرة فيما يتعلق بمبنى أكاديمية الكرة، بالإضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، إضافة إلى ملاعب الخماسي وملعبي نجيل صناعي للأكاديمية.

ويقيم الأهلي حفل افتتاح فرعه الجديد بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من نجومه السابقين ومن رموز الرياضة المصرية، وعلى رأس الحضور طاهر أبو زيد، نجم القلعة الحمراء ووزير الرياضة الأسبق.