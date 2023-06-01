حسام بدراوي: هناك محاولات جادة من الدولة لاحترام حقوق الإنسان

كشف الدكتور حسام بدراوي، السياسي والمفكر الكبير، ومستشار الحوار الوطني، عن آخر مستجدات المناقشات حول الإصلاح السياسي في الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن هناك محاولات جادة من الدولة لاحترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن الغرب يتعامل مع حقوق الانسان بمعايير مزدوجة أو بازدواجية، موضحاً أن الغرب انتهك حقوق الانسان في العراق وسوريا وليبيا.

وأشار إلى أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يستوجب تعديل الدستور، مؤكداً عدم اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.