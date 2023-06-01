حسام بدراوى: وسائل المراقبة الحديثة يمكن اعتمادها كبديل للحبس الاحتياطى

كشف الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، عن مستجدات مناقشات الإصلاح السياسي خلال جلسات الحوار الوطني.

وقال بدراوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن هناك وسائل حديثة للمراقبة يمكن الاعتماد عليها كبديل للحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن التعليم والصحة ضمن الحق في الحياة، مؤكداً أن الدولة المصرية جادة في تعميق حقوق الانسان.

وأكد بدراوي، أن استراتيجية حقوق الإنسان خطوة مهمة لكن المهم متابعة تنفيذها.