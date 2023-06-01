الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلعت عبد القوى يستعرض أبرز مناقشات الحوار الوطني خلال مايو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهم القضايا التي ناقشتها الجلسات خلال شهر مايو.

وقال "عبد القوي": "جميع الموضوعات التي تمت مناقشتها، هي موضوعات في غاية الأهمية، حيث تم منقاشها في 24 جلسة، غير جلسة الأمس". 

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي يقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن أهم القضايا السياسية تتمثل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون انتخابات مجلس النواب، قانون الإدارة المحلية، كذلك وضع الأحزاب السياسية ومالها وما عليها، ومعرفة عناصر القوة والضعف، وما تحتاجه الأحزاب حتى تقوى، حوكمة الأحزاب السياسية، وكذلك تم مناقشة مفوضية ضد التمييز، وهي مطلب ونص دستوري نسعى لتفعيله. 

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