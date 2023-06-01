إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي وميكروباص علي طريق "كفر الشيخ - دسوق"، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم لهم.

كان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي وميكروباص بالقرب من دوران قرية محلة القصب، التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ.

انتقل علي الفور رجال الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة بأنحاء الجسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

فيما دفعت إدارة مرور كفر الشيخ بالدوريات المرورية لموقع الحادث، لرفع آثار الحادث. لتسهيل حركة سير السيارات وتأمين عملية دخول وخروج سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين ونقلهم للمستشفي العام.