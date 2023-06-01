صحفي سودانى: دارفور تشهد أزمة إنسانية كبيرة

كشف عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني، من دارفور، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية الشقيقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، إن دارفور تشهد أزمة إنسانية كبيرة.

وأضاف أن دارفور تشهد خلال الأسابيع الماضية بعض المعارك الضارية، موضحاً أن هناك اجتياحات واسعة من قبل ميليشيات الدعم السريع للمنظمات ومقرات البعثات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك نهبا في مقارات البعثات الأجنبية والتي ترتب عليها نهب واسع للمحلات التجارية، بجانب نهب المواطنين وتشريدهم من بيوتهم.