6 يونيو.. انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتكنولوجيا في باريس

تعقد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يوم 6 يونيو الجاري، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، المنتدى العالمي للتكنولوجيا تحت شعار "استشراف المستقبل من خلال التكنولوجيا الحديثة".

ويوفر المنتدى منصة تجمع أعضاء المنظمة وغير الأعضاء بشركاء الصناعة والاتحادات التجارية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات التقنية.

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم على الأدلة والتعاون الدولي والخبرات والمبادرات الدولية، وتحديد وتحليل التطورات التكنولوجية وتأثيراتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد والأمن والاستدامة، ومناقشة النُهُج الناشئة لتحديات السياسات والفرص التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة ونماذج الأعمال، ودعم تبادل أفضل الممارسات لحوكمة التكنولوجيا.