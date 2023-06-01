نائبة تطالب الاهتمام بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لزيادة الدخل القومي

هنأت عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الأقباط وجموع المصريين بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر والذي يوافق الأول من يونيو من كل عام.

وقالت عايدة:"ذكرى عطرة تبعث في النفس الكثير من روح السلام والمحبة والتآخي بين "المسلمين و المسيحيين"، مؤكدة أن مصر ستظل أبوابها مفتوحة أمام كل إنسان يريد الاحتماء بها أو العيش تحت ظلالها.

ولفتت نصيف، في بيان اليوم، أن هذخ الذكرى تدعو إلى أهمية إنجاز مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لما سيعود على الدولة المصرية من منافع كثيرة على القطاع السياحي في مصر، لا سيما مع امتلاك مصر ثروة سياحية من كافة أنواعها واطيافها مما سيكون لها مردود إيجابي كبير على الدخل القومي.

وأكدت عضو الشيوخ أن مشروع مسار العائلة المقدسة سيكون من أهم المشروعات القومية التي ستروج للسياحة المصرية على مستوى العالم، فضلا عن زيادة أعداد السائحين المترددين على مصر سنويا من أجل الاستمتاع بالمزارات الدينية.

على ضوء تلك المناسبة، تقدمت نصيف بدراسة لمجلس الشيوخ، بعنوان "حركة السياحة الدولية لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، الخدمات والتسهيلات السياحية المتاحة والمقترحة: رؤية مستقبلية"، من أجل دفع عجلة الاهتمام بهذا المشروع القومي العملاق، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي تستدعي من كل دولة تقوية كافة مواردها لواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية التى يعانى منها الجميع.

وأشارت في الدراسة المقدمة منها، أن السياحة الدينية تعد من أنماط السياحة المهمة على مستوى العالم وعلى مستوى الديانات المختلفة، ولعل رحلة هروب العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر من الأحداث المهمة التى ذُكرت في الكتاب المقدس وذكرتها العديد من المصادر المهمة، وتتمتع هذه الرحلة بأهمية كبيرة لدي المسيحيين في العالم لما للعائلة المقدسة من مكانة وقداسة لدي المسيحيين سواء في مصر أو العالم.

واقترحت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في الدراسة إنشاء ما يلزم من الخدمات والتسهيلات السياحية والمساندة المتاحة على طول مسار الرحلة، وللكشف عن مدى اهتمام القطاع السياحي بمسار رحلة العائلة المقدسة، كما رصدت الدراسة اهم الشركات السياحية والبرامج السياحية المقدمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة وتقييمها من منظور سياحي.