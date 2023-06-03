اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بعيد وداع العنصرة وتذكار القدّيس لوكليانوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بحلول عيد وداع العنصرة، وتذكار القدّيس الشهيد لوكليانوس الذي استشهد في عهد الإمبراطور اورليانوس في نيكوميذية، وكان قبل تنصّره كاهناً للأوثان.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: في جميع أعمال المحبّة الحقيقيّة التي أحدّثكم عنها، ليس هناك ما يتطلّب استعمال الأيادي أو الأقدام – إذًا، لا يستطيع أحد أن يقول إنّه غير قادر أو مُعوّق... لا يمكن لأحد أن يعترض ظاهريًّا بأيّ مبرِّر، قائلاً إنّه لا يستطيع تطبيق هذه النصائح. فإنّنا لا نقول لك: "صُمْ فوق طاقتك، وابقَ مستيقظًا في الليل فوق قوّتك"... لا نجبرك على بيع كلّ ما تملك وإعطاء كلّ شيء للفقراء، ولا على البقاء بتولاً... مَن يستطيع تطبيق ذلك كلّه، فليشكرْ الله. ومَن لا يقدر على ذلك، فليحافظ على المحبّة الحقيقيّة، إذ بها سيمتلك كلّ شيء، لأنّ المحبّة تكفي، حتّى من دون هذه الأعمال الصالحة كلّها. لكنّ هذه الأعمال الصالحة لا تنفع شيئًا من دون المحبّة. لذلك، أعيد وأكرّر لكم هذا كلّه، يا إخوتي الأعزّاء، لكي تستطيعوا أن تفهموا بشكل أفضل أنّ أحدًا لا يمكنه الادّعاء بعدم قدرته على تطبيق وصايا الله.

حافظوا إذًا على رباط المحبّة اللطيف والخلاصيّ، الّذي بدونه يكون الغنيّ فقيرًا، وبه يكون الفقير غنيًّا. إن لم يكن الغنيّ يملك المحبّة، فما الّذي يملكه؟... وبما أنّ "الله محبّة"، بحسب قول يوحنّا الإنجيليّ، ما الّذي يمكن أن ينقص الفقير، إن كان يستحقّ امتلاك الله بواسطة المحبّة؟... فأحِبّوا، يا إخوتي الأعزّاء، واثبتوا في المحبّة التي بدونها لن يستطيع أحد أن يرى الله.