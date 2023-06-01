الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" توضح موعد تحسن الأحوال الجوية

الأحوال الجوية
الأحوال الجوية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من الأجواء الربيعية التي نعتاد عليها، من تقلبات جوية والمنخفضات الخمسينية التي دائماً ما نتعرض لها في فصل الربيع.

، حيث دائمًا ما نشهد منخفضات خمسينية متواجد في الصحراء الغربية، ويؤدي إلى كتل هوائية جنوبية، معها نشاط في الرياح سرعتها تتجاوز الـ 45كم/الساعة، أدى إلى إثارة الرمال والأتربة. 

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن هناك منخفضات خمسينية في الصحراء الغربية، أدت إلى كتل هوائية جنوبية بسرعة رياح تجاوزت الـ45كم/ الساعة، بالإضافة إلى السحب الرعدية ما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية في أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى، أو الوجه البحري والصحراء الغربية والسواحل الشمالية أيضًا. 

وأشارت إلى أن العظمى وصلت على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية، غدًا الجمعة، وستصل سرعات الرياح إلى 40 كيلومتر/الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة. 

وناشدت الأرصاد المواطنين، بالابتعاد عن المناطق المكشوفة، كما حذرت وزارة الصحة أصحاب الأمراض التنفسية من الخروج في هذه الأجواء.

وبينت أنه مع يوم السبت سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ولن يكون هناك رمال ولا أتربة، وستأتي كتلة هوائية قادمة من البحر.

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