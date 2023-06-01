الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انطلاق الموكب الأحمر لولي العهد الأردني وعروسه للاحتفال بزفافهما

جريدة الدستور

كشفت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، إن الموكب الأحمر انطلق بعد انتهاء مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، على الأميرة رجوة آل سيف، ويمر بعدة محطات وصولا إلى قصر الحسينية ومن خلاله يستطيع الجمهور الأردني تحية ولي العهد وزوجته بعرسهما بشكل مباشر.

وأضافت أن العديد من الشخصيات تتواجد بالشوارع والفرحة واضحة على ملامحهم لعرس ولي العهد ولمشاركة العائلة الأردنية الأفراح.

وأشارت إلى أنه يوجد فرقة من القوات المسلحة ويوجد استعراض لفرسان الهجانة ويتبعها الموكب الأحمر.

وتشكل المجموعات المشاركة بالحفل ألوان العلم الأردني والذي يجمع بين الأخضر والأيض والأسود.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني منح رجوة آل سيف، لقب أميرة عقب عقد قرانها على ولي العهد الأردني.

الموكب الأحمر ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله عرض للقوات المسلحة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

ختم "نفرح" يُزين جوازات القادمين إلى الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

انطلاق بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبى بمشاركة 14 مصريًا

الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف ولى عهد الأردن (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": وصول الوفود الرسمية إلى عمان لحضور حفل زفاف ولى عهد الأردن

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

"لوحة إعلانية" تقتل شخصًا وتصيب اثنين أعلى كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية