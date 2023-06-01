انطلاق الموكب الأحمر لولي العهد الأردني وعروسه للاحتفال بزفافهما

كشفت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، إن الموكب الأحمر انطلق بعد انتهاء مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، على الأميرة رجوة آل سيف، ويمر بعدة محطات وصولا إلى قصر الحسينية ومن خلاله يستطيع الجمهور الأردني تحية ولي العهد وزوجته بعرسهما بشكل مباشر.

وأضافت أن العديد من الشخصيات تتواجد بالشوارع والفرحة واضحة على ملامحهم لعرس ولي العهد ولمشاركة العائلة الأردنية الأفراح.

وأشارت إلى أنه يوجد فرقة من القوات المسلحة ويوجد استعراض لفرسان الهجانة ويتبعها الموكب الأحمر.

وتشكل المجموعات المشاركة بالحفل ألوان العلم الأردني والذي يجمع بين الأخضر والأيض والأسود.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني منح رجوة آل سيف، لقب أميرة عقب عقد قرانها على ولي العهد الأردني.