الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية رجوة السيف تحصل على لقب "أميرة" بعد عقد قرانها على ولى عهد الأردن

رجوة
رجوة

عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الخميس، على الأميرة رجوة خالد السيف، في قصر زهران.

وصدر مرسوم ملكي بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف "السعودية"، بلقب الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

ووصل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها، بحسب تليفزيون المملكة الأردني.

واستقبل الملك والملكة الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني الأميرة رجوة قصر زهران رجوة بنت خالد السيف السعودية

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