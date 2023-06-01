الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بنزيما يعلن رحيله عن ريال مدريد اليوم

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان رحيل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن فريقه.


وبات بنزيما على بعد خطوات قليلة من الانتقال لفريق اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ووفقًا لما ذكره موقع جول العالمي، فإن بنزيما سيعلن رحيله عن ريال مدريد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.


وسبق أن أكدت شبكة ريليفو أن بنزيما أجرى اتصالًا مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، لمناقشة التفاصيل الخاصة بخطط الفريق للموسم المقبل، ودور بنزيما؛ طالع من هنا.

وأفاد جول بأن بنزيما أخبر إدارة ريال مدريد برحيله عن الفريق وانتقاله لاتحاد جدة الصيف الجاري.

 

ويلعب بنزيما ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وساهم في العديد من النجاحات مع الفريق الملكي وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من بينها 3 مرات متتالية.


ولعب بنزيما 647 مباراة بقميص ريال مدريد   وسجل 353 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد؛ من أصل 795 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 419 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

كريم بنزيما ريال مدريد بنزيما اتحاد جدة نونو سانتو

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