الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتفالا بزفاف ولي العهد..

"القاهرة الإخبارية": حفل غنائى لحسين الجاسمى بالأردن الأحد المقبل

حسين الجاسمى
حسين الجاسمى

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية بالأردن، إنه سيقام حفل للفنان حسين الجاسمي الأحد المقبل بالمجان في الأردن من أجل الترويج للمناطق السياحية الأردنية بمناسبة زفاف ولي عهد الأردني.

 فرحة الأردن

وأكدت آية السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المتوقع أن تكون هناك زيارات للكثير من الشخصيات العالمية البارزة الحاضرة لزفاف الأمير حسين للترويج للمناطق الأثرية الثقافية الأدرنية.

وأضافت، في حديثها، أن هناك بساطة في الملابس الملكية، وهذا ما اعتدنا عليه من العائلة الملكية، إضافة إلى أن فستان الأميرة رجوة أيضاً اتسم بالبساطة وبه الكثير من ملامح الثقافة الأردنية.

فرحة الجالية العربية

وتابعت: "هناك جالية عربية كبيرة تواجدت في مناطق الاحتفالات في مناطق الأردن للمشاركة في فرحة الأردنيين بفرحة وزفاف ولي العهد الأردني وهذا ليل مكانة العائلة الهاشمية بقلوب العرب كافة، إضافة إلى أنه منذ قليل منح العاهل الأردني رجوة زوجة ولي العهد الأمير الحسين لقب الأميرة".

أيه السيد زفاف ولي عهد الأدرن الترويج للسياحة الأردنية مراسلة القاهرة الاخبارية زفاف الأمير حسين ورجوة

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