أستاذ قانون دستورى: لا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة

علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، على الأحاديث المتداولة بما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس: "أستغرب بشدة من إطلاق جانب من المصطلحات غير الدقيقة".

وأضاف أنه لا يوجد ما يسمى بانتخابات رئاسية مبكرة، موضحاً أن الانتخابات المبكرة تعني عدم استكمال المدة وهذا غير صحيح، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة 140 من الدستور تبدأ الانتخابات قبل انتهاء مدة الرئيس بـ 120 يوما.

وتابع: "لسنا بصدد المطالبة الحتمية بتعديل الدستور حتى نتمكن من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن الإشراف القضائي يتم عن طريق انتداب القضاة بطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة أن الهيئة الوطنية للانتخابات يمكنها البدء في إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.