الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دستورى: لا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي

علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، على الأحاديث المتداولة بما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس: "أستغرب بشدة من إطلاق جانب من المصطلحات غير الدقيقة". 

وأضاف أنه لا يوجد ما يسمى بانتخابات رئاسية مبكرة، موضحاً أن الانتخابات المبكرة تعني عدم استكمال المدة وهذا غير صحيح، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة 140 من الدستور تبدأ الانتخابات قبل انتهاء مدة الرئيس بـ 120 يوما.

وتابع: "لسنا بصدد المطالبة الحتمية بتعديل الدستور حتى نتمكن من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن الإشراف القضائي يتم عن طريق انتداب القضاة بطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة أن الهيئة الوطنية للانتخابات يمكنها البدء في إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: التقارير الدولية تؤكد تحسين بيئة الاستثمار فى مصر

"الأرصاد" تحذر: الأتربة والرياح مستمرة معنا غداً الجمعة

مقرر بـ"الحوار الوطنى": نناقش ملف حقوق الإنسان من كافة جوانبه

بين القانون والممارسة.. كيف نحمي الملكية الفكرية؟

في ذكرى ميلاده.. قصة تعارف جورج سيدهم بزوجته

"خطة النواب": تعديلات قانون الدمغة لم تقترب من أسعار الخبز والسلع الأساسية

فخرى الفقى: ضريبة الدمغة تتعلق بـ"السيمون فيميه" ولا تمس البسطاء

"لم تأتي من فراغ".. عادل عبد الغفار: مصر رائدة في مجال التعليم العالي إفريقيًا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

بفستان وردى.. كيت ميدلتون تتألق فى حفل زفاف الأمير حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية