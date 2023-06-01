إزالة 10 حالات تعد ومخالفات بناء بأحياء وقرى المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الخميس، من حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برصد وإزالة وإيقاف 10 حالات تعدي ومخالفات بناء ورفع 84 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

من جانبه قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف بقرية تلة وذلك ضمن الموجة الـ21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالة تعدي علي أراضي زراعية بمساحة 7قيراط ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مشيرا إلي أنه وجه مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة برئاسة الحملة، يرافقه حسام الفلاح مدير المتابعة الميدانية وبحضور محمد محمود رئيس القرية وجهة الولاية.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار برئاسة محمد سميح رئيس الوحدة وتحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة قام بإيقاف حالة تشوين بلوك حجري داخل أرض زراعية بقرية صفط الخمار الاصليه وتم التحفظ على البلوك و رفعه بمعدات الوحدة

كما واصل قسم البيئة أعماله اليوميه برفع 37 طنًا من التراكمات الزراعية والمخلفات بالطريق العام بترعة سري باشا وأمام المعهد الديني بدمشاو هاشم بصفط الخمار للمعيشة في جو صحي نظيف خالي من الأمراض والأوبئة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير رصد حالتي تعدي على ارض زراعيه بمساحه ٢٦ سهم بقرية دمشير و الفلاحين وتمت الإزالة الفورية لهم وتحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حفاظا على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.

كما قام قسم البيئة القرية بمواصلة أعماله اليوميه برفع 47 طنًا من التراكمات الزراعية والقمامه المتواجدة بدمشير وأماكن التجمع بالقرية وتم نظافة مداخل عزبة زكريا بدمشير، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية تحت إشراف مصطفى الشريف رئيس القرية حالتي تعدي بعزبة الإصلاح الزراعي على مساحة قيراط و نصف وتمت الإزالة الفورية وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية وأيضًا تم رصد حاله تعدي بحي وسط المدينة لاعمدة بناء مخالف بعقار بشارع التجاره وتمت الإزالة الفورية لهم وذلك بحضور محمد عبد العظيم رئيس الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف تطبيقا للقانون 119.

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