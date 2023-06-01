العراق: نصف مليار دولار تراجعًا فى إيرادات النفط خلال مايو

سجل العراق تراجعا فى إيراداته من بيع النفط خلال شهر مايو الماضى، بلغت نحو نصف مليار دولار، بالرغم من ارتفاع طفيف فى معدلات التصدير.

إيرادات العرق النفطية خلال مايو

وأعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تقريرًا عن الإحصائيات الأولية لصادرات النفط العراقية عبر شركة تسويق النفط «سومو».

ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة النفط العراقية، فإن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 102 مليون و 463 ألف برميل.

كما بلغ حجم الإيرادات نحو 7.3 مليار دولار بنسبة انخفاض نصف مليار دولار عن شهر أبريل الذى تجاوزت إيراداته نحو 7.8 مليار دولار.

وصدرت وزارة النفط العراقية هذه الكميات عبر الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق، مع توقف تصدير النفط من كركوك عبر ميناء جيهان التركي، إثر قرار الهيئة الدولية بمنع التصدير من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.

كما بلغت معدلات الكميات المصدرة من النفط وفق إحصيات شركة سومو، نحو 3 ملايين و 305 ألف برميل يومياً، بارتفاع طفيف عن الكميات المصدرة فى شهر أبريل القبل الماضي.

وبلغ سعر برميل النفط وفقاً لتقرير وزارة النفط ، نحو 71.30 دولار للبرميل، بانخفاض يقرب من 8 دولارات للبرميل مقارنة بسعر البرميل عن الشهر السابق، وذلك كان السبب الرئيس فى تراجع إيرادات العراق خلال شهر مايو وهو انخفاض سعر النفط عالمياً.