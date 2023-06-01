الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة أسقف الأرثوذكسية فى بوليڤيا لسفارتها بالقاهرة

كنيسة
كنيسة

زار الأنبا يوسف، أسقف بوليڤيا، أمس سفارة بوليڤيا في القاهرة، وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة أدوين ريبيرو كيسبرت.

تناول اللقاء الخدمات المتعددة التي تقدمها الكنيسة القبطية للمجتمع البوليڤي.

نظمت إيبارشية جرجا في المؤتمر الشهري لخدام وخادمات الإيبارشية بعنوان "الطهارة" في مسرح كنيسة السيدة العذراء بجرجا، بحضور الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر ثلاث محاضرات ألقاها نيافته عن موضوع المؤتمر، والذي شارك فيه أكثر من 450 خادمًا وخادمة من كنائس الإيبارشية وعدد من الآباء كهنتها، وفي الختام وزّع الأنبا مرقوريوس هدايا عيد القيامة المجيد على المشاركين.

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