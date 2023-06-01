الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعيين محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

خالد البلشي و المحامي
خالد البلشي و المحامي محمد عثمان،

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي قرر تعيين المحامي محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة الأسبق، مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين.

وأكد محمد عثمان المحامي ترحيبه وسعادته بدعم ومساندة قضايا الرأى وانتسابه بمهنته النبيلة إلى حملة الأقلام وتمنياته لنقابة الصحفيين، مجلسًا وأعضاءً بالتوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتحديات الهائلة التي تخوضها الأمة؛ لتأكيد مكانتها ودعم مسيرتها عبر حلقات التاريخ.

نقابة الصحفيين تطرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي.. وتعيّن طبيب أسرة

وأكد سكرتير نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى وافق في اجتماعه الأخير على طرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي؛ لإتاحة تعاقد أعضاء النقابة وأسرهم مع إحدى الشركات بشكل اختياري لمن يرغب.

من جانبه، قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على مشروع العلاج، إن استطلاع الرأي الذي شارك فيه أكثر من 1200 صحفي لتطوير مشروع علاج الصحفيين كانت من بين نتائجه موافقة 66٪؜ من المشاركين في الاستطلاع على إتاحة الاشتراك في شركة تأمين طبي بشكل اختياري.

وتتيح شركات التأمين الطبي عددًا من المزايا، منها توفير تغطية أكبر في الحد الأقصى للعلاج، وتقديم عدد كبير من الخدمات دون تحمل المشترك أي تكلفة، بالإضافة إلى شمول الخدمة للأدوية، وتوفر شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة.

من ناحية أخرى، وافق مجلس النقابة على تعيين طبيب أسرة بعيادة النقابة، ليتولى الكشف والتشخيص وتوجيه الصحفيين التوجيه الطبي الأمثل، وهو ما سيكون له مردود كبير لتطوير الخدمة المقدمة حاليًّا.

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