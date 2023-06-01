وكالة الطاقة الدولية: ارتفاع قياسى فى معدلات نمو الطاقة المتجددة خلال 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطاقة المتجددة ستنمو بمعدل قياسي هذا العام، حيث إن السياسات الحكومية القوية حول الوقود الأحفوري والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة تؤدي إلى نشر المزيد من الطاقة النظيفة.

الوقود الأحفوري والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة

ومن المتوقع أن تقفز الإضافات العالمية لطاقة الطاقة المتجددة بمقدار 107 جيجاوات، وهي أكبر زيادة مطلقة على الإطلاق، إلى أكثر من 440 جيجاوات في عام 2023.

إجمالي قدرة الكهرباء المتجددة العالمية

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي قدرة الكهرباء المتجددة العالمية خلال العام المقبل إلى 4500 جيجاوات، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعين.

الخلايا الكهروضوئية

وصرحت وكالة الطاقة الدولية بأن حوالي ثلثي الزيادة هذا العام في قدرة الطاقة المتجددة ستأتي من الخلايا الكهروضوئية، حيث تشهد كل من المزارع الشمسية واسعة النطاق والمنشآت الاستهلاكية على الأسطح نموًا كبيرًا.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقودان التوسع السريع لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد".

وأشار بيرول: "هذا العام، من المقرر أن يضيف العالم كمية قياسية من مصادر الطاقة المتجددة لأنظمة الكهرباء- أكثر من إجمالي قدرة الطاقة لألمانيا وإسبانيا مجتمعين".

كما أنه من المتوقع أن تنمو إضافات طاقة الرياح بنسبة 70٪ تقريبًا في عام 2023 على أساس سنوي بعد فترة ركود استمرت عامين. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن هذه الزيادة ترجع أساسًا إلى استكمال المشاريع التي تأخرت بسبب قيود Covid في الصين وقضايا سلسلة التوريد في الولايات المتحدة وأوروبا.