الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات ببعض الوظائف القيادية للجهاز المركزى للتعمير

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتغييرات جديدة ببعض الوظائف القيادية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التابعة للجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وذلك في ضوء متطلبات العمل بالجهاز المركزى للتعمير.

ونص القرار على تعيين المهندس محسن سعيد حامد، نائباً لرئيس الجهاز المركزى للتعمير لمشروعات تعمير سيناء، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيساً لجهاز تعمير سيناء، واللواء أحمد مدحت محمد، نائباً لرئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء مهندس مدحت عبدالرحمن محمد، رئيسا لجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء مهندس أحمد محمد الحفناوى، رئيسا لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس نهاد فاروق سالم، مساعداً لرئيس الجهاز المركزى للتعمير.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، نعمل على ضخ دماء جديدة فى المواقع القيادية، لدفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، موضحاً أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ الخطط التنموية، وخدمة المواطنين.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدر الدكتور عاصم الجزار الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمود نصار الوظائف القيادية المشروعات الكبرى تعمير سيناء جهاز تعمير جنوب الصعيد رئيس الجهاز المركزى للتعمير

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحات إعلانية أعلى محور 26 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية