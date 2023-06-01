خبير اقتصادى: التقارير الدولية تؤكد تحسين بيئة الاستثمار فى مصر

علق الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، علي الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن "الإيكونوميست" تشيد بقرارات الدولة المصرية؛ لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال.

وأضاف أن إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار في مصر بتقديم حلول جذرية، والذي انعكس في الـ22 قرارا من أبرز القرارات التي اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار.

وأشار إلى أن إمكانية دخول مصر مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات تتخطى الأرقام المعلنة خلال السنوات القادمة، موضحاً أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.