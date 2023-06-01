الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر: الأتربة والرياح مستمرة معنا غداً الجمعة

الرياح
الرياح

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن البلاد تشهد نشاطا للرياح والمثير للرمال، مصحوبة بالأتربة والكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية.

وأضافت أن سرعة الرياح تتجاوز 40 كيلومترا، مشيرة إلى أن الأتربة والرياح مستمرة معنا غداً الجمعة.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، موضحة أن اليوم وغدا الجمعة ذروة ارتفاع  درجات الحرارة وهناك منخفض خماسيني في الصحراء الغربية  أدى إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لمناطق في القاهرة الكبرى.

وعن موعد انتهاء الأتربة والرياح المثيرة للرمال، أوضحت أنه بداية من يوم السبت تكون الكتل الهوائية شمالية وتقل حدة الأتربة والرمال المثارة.

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