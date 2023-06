الكتب المرشحة في القائمة القصيرة لجائزة Neev book 2023 لأدب الطفل

أعلنت جائزة Neev Book لأدب الأطفال، عن قائمتها القصيرة، وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بالكتابة المميزة التي تؤدي إلى فهم أشمل للهند وقصصها وطبيعة الحياة في الهند.

كما تسعى الجائزة إلى تعزيز وتشجيع أدب الأطفال بجودة عالية في الهند، وسيتم الاختيار والتحكيم على كتب الأطفال في فئات السنوات المبكرة من الطفولة، والناشئين، والشباب، وسيتم الإعلان عن الفائز في كل فئة في مهرجان نيف للأدب، في بنغالور بالهند، وسيحصل الفائزين على شهادة وكأس وجائزة نقدية قدرها 100000 روبية

وفيما يلي الكتب المرشحة للجائزة في القائمة القصيرة:

كتاب We are the Dancing Forest

وهو كتاب للأطفال، للمؤلف راج شيخار، وترجمه ديفاشيش ماخيجا، ورسم الفنان فينكات شيام، والكتاب مستوحى من أغنية شهير عن الطفولة، ويمزج الكتاب القدرة على الكتابة والمرح بالكلمات والإيقاع، والرقص، مع الرسومات الجذابة للأطفال.

كتاب My Street

للكاتبة صدف صديق، ورسومات حبيب علي، وتحكي القصة عن ما يدور في الشارع وما يمر به وسط وميض من الألوان، قصة برسومات جذابة عن روح المجتمع في الحي وفي الشارع والأشخاص الذين يجعلونه مميزًا.

كتاب My Paati's Saris

وهو كتاب من تأليف جيوتي راجان جوبال، والصور من تصميم الفنان آرت توينك، ويدور الكتاب حول صبي يبدأ مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي يتم إجراؤها استعدادًا لحفل سيحدث الليلة، من وضع الزهور في أكاليل الزينة، والذهاب إلى السوق، والمساعدة في المطبخ، وإضافة رائحة السامبار الهندي في الهواء.

The Sweet Shop Wars

وهو كتاب للمؤلف شاتورا راو، ومن رسومات راجيف إيب، وتدور القصة حول افتتاح محل للحلوى بجوار محل والد فيروز، بطلة القصة، والمحل الجيد يأخذ جميع العملاء، فكيف يمكن لفيروز أن تجعل متجر والدها أفضل

طريق روشان إلى الموسيقى

كتاب Roshan’s Road to Music، من تأليف مامتا نيني، ورسم بريانكا تامبي، تدور القصة حول الفتاة أنابورنا ديفي، المولودة باسم روشانارا خان، وتتمتع بأذن موسيقية رائعة، وتجيد سماع الإيقاع واللحن في الكثير من الأصوات حولها، عندما أعطى والدها دروسًا على ألة السارود الموسيقة لأخيها، تحركت روشان لتأليف الموسيقى الخاصة بها، فكيف انطلقت روشان في رحلتها الموسيقية؟

الوحش الذي لم يستطع تسلق شجرة

كتاب The Monster Who Could not Climb a Tree، من تأليف تانيا مجموعودار، ورسومات راجيف إيبي، وتدور القصة حول الطفل "آفي" الذي يحمل سر كبير، وهو أنه عليه أن يواجه وحشًا لا يعرفه أحد، فمن هو هذا الوحش الذي يزعج آفي؟ وكيف يمكنه محاربته؟

شبح مالابار

كتاب The Ghost of Malabar، من تأليف سوميا آير، والصور من تصميم إيشا ناجار، وفي القصة يلقي "إدوين" البالغ من العمر 12 عامًا باللوم على والده، في كل شيء فاسد في حياته، ولكن عندما يواجه شبح يدعى فيلو، تنقلب حياته من الفوضى إلى الفوضى الكاملة.

القطار المتجه إلى Tanjore

وكتاب The Train to Tanjore، من تأليف Devika Rangachari، وتدور القصة حول "ثامبي" في الفندق الجديد، الذي يرفض التواجد فيه كبار السن، والذي يتميز برائحة السامبار الهندي، وهناك زيارات للمكتبة لقراءة الجريدة، وعندما أعلن غاندي عن حركته في الهند، تعرضت محطة القطار، وهي شريان الحياة في المدينة، للتخريب.