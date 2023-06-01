الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم 15 يومًا

الفنان صبري عبدالمنعم
الفنان صبري عبدالمنعم

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال صبري عبدالمنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته بعقود موثقة وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع. 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن.ع" و"ع.ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

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