الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بالإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، الخميس، جراء تصادم سيارة ربع نقل أعلى كوبري 76 بوصلة أم قمر في الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن إصابة ياسر حسنى الليثي، 25 سنة، من بلبيس ميت جابر الشرقية، فيما ٤ إصابات خفيفة لم تذهب للمستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة لمكان الحادث ووضعت كردونا أمنيا مكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية، من رفع حطام السيارة، وعادة حركة سير السيارات لطبيعتها.

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