الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلي أمام الوداد المغربي

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد اجتماع مع الجهاز المعاون قبل تدريبات الفريق المقرر لها في السادسة من مساء اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة افريقيا المقرر لها الأحد المقبل.

ويناقش كولر مع معاونيه العديد من الأمور الفنية الخاصة بمباراة الوداد المغربي ومتابعة تقرير التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو عن الفريق المغربي وتحديد مواطن القوة والضعف للمنافس.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حصل على راحة أمس الأربعاء من التدريبات بناءا على قرار المدير الفني ويعود لاستئناف تدريباته اليوم للنهائي الإفريقي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني  للفريق الأول على ملامح التشكيل المتوقع لمباراة الوداد المغربي والمكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

 خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود  كهربا.

 في المقابل يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بداية من غداً الجمعة حتى موعد مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وفضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، الدخول في معسكر مغلق مبكرًا للحفاظ على تركيز اللاعبين ومعايشة أجواء المباراة مبكرًا والابتعاد عن السوشيال ميديا.

ويكثف المدير الفني للأهلي من محاضراته الفنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب أداء المنافس، وكذلك أبرز اللاعبين الموجودين بين صفوفه.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة، الملعب الذي يستضيف المباراة في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

كولر مران الأهلي بعثة الوداد المغربي ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا ستاد القاهرة

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