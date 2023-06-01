الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" توضح رسالة بريطانيا ودول أوروبا لروسيا من مولدوفا

رئيس الوزراء ريشي
رئيس الوزراء ريشي سوناك

أوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، رسالة بريطانيا ودول أوروبا لروسيا من مولدوفا.

وقال محسن حسني، مراسل القناة من لندن، اليوم، إن "بريطانيا لديها هموم أولويات الأجندة البريطانية سواء في اجتماعات المجموعة السياسية الأوروبية التي يحضرها رئيس الوزراء ريشي سوناك أو في اجتماعات الناتو الذي يحضره وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أولهما الهجوم الروسي على أوكرانيا وضرورة التصدي لهذا الهجوم وعدم تمدده".
 

وتابع: أن "الاجتماعات التي تعقد الآن في مولدوفا، والتي تبعد 8 كيلومترات فقط من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا هي رسالة من بريطانيا والدول الأوروبية إلى روسيا بأنهم لم يسمحوا بمزيد من التمدد والهجوم، وسيواصلون دعمهم سواء بالتسلح العسكري أو بالدعم السياسي للأوكرانيين حتى ينتصروا أو تضع الحرب أوزارها فيما يتعلق الصراع الروسي الأوكراني".


وأضاف أن "الملف الثاني هو الملف غير الشرعية حيث وضعت بريطانيا خطة شديدة في التعامل مع اللاجئين الذين يتسربون من أوروبا إلى بريطانيا، وهذه الخطة تفيد بنقل المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الرجال والشباب، إلى معسكرات في إفريقيا، وقد أدت هذه الخطة إلى ردود أفعال سلبية كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان، مما دفع بريطانيا إلى محاولة السيطرة على القضية من المنبع والضغط على الأوروبية؛ لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول أوروبا إلى بريطانيا".

روسيا

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